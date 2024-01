„Nichts ändern zu wollen, ist auch keine Lösung“ Berliner Lehrer nennt Fünf-Punkte-Programm für modernes Bildungssystem

Eine Diagnose zum deutschen Bildungssystem bedurfte keiner neuen Pisa-Studie. Der jüngste Schock über die miserablen Lernergebnisse löste auch keinen erneuten Ruck in Deutschland aus. Als sie vorgestellt wurden, war die mediale Empörung schnell verflogen. Schließlich wurde nur bestätigt, was selbst die oberste Hüterin unserer wichtigsten Ressource in einem bestechend ehrlichen Statement längst eingeräumt hatte: Das deutsche Bildungssystem, konstatierte Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, „steckt in einer tiefen Krise“. Das hatte auch niemanden aufgerüttelt.