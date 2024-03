„Nischt wie raus nach Wannsee“ Ausflug zum Ufer der Eliten und Strand des Proletariats

Der Wannsee ist ein See im Südwesten Berlins, doch er ist weit mehr als das. So wie Weimar mehr als nur eine Stadt in Thüringen ist. Wenn Weimar ein Symbol für die erste deutsche Demokratie war und ist, dann steht der Wannsee für die dunkelsten und auch die leichtesten Kapitel der deutschen Geschichte.

Hier wurde auf der Wannseekonferenz die Ermordung der europäischen Juden organisiert. Und hier wurde wenige Jahre später versucht, das alles schnell zu vergessen, mit einem Schlager, der die deutsche Nachkriegszeit prägte: „Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nischt wie raus nach Wannsee …“

Also „raus nach Wannsee“: An der Straße, die von der Autobahn, dem Ende der Avus, zum Wasser führt, stehen Bootsanhänger wie stählerne Gerippe am Fahrbahnrand. Die Straße hin zum Wasser verjüngt sich ein wenig, bevor sie unter der S-Bahn-Brücke verschwindet, um ein paar Meter weiter wieder aufzutauchen und sofort in die Wannseebrücke zu münden.

Jenen vierspurigen Asphaltbogen, der sich von Ufer zu Ufer über eine schmale Stelle streckt und den See hier in den Großen und den Kleinen Wannsee teilt. Die Brücke ist von oben kaum als Brücke wahrnehmbar, eher als ein solides Stück Straße, das hineinführt in den Ort Wannsee. Im Auto und auch auf dem Fahrrad hat man die Brücke schnell hinter sich gelassen.

Die Wannseebrücke teilt den Großen und den Kleinen Wannsee. © imago/Björn Deutschmann

Doch es lohnt sich, zu Fuß in ihre Mitte zu gehen. Dorthin, wo das verwitterte und leicht beschmierte Metallschild hängt, das ein paar erhabene Buchstaben und Zahlen trägt: „WANNSEEBRÜCKE 1953–54“. Heute, viele Jahrzehnte später, kann man noch erahnen, was die Brückenbauer damals gefühlt haben müssen – die Wiederaufbauer Berlins, keine zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Denn wenn man von der Wannseebrücke nach Norden auf den Großen Wannsee blickt, dann sieht die Welt plötzlich sehr in Ordnung aus – in welchem Zustand sie sich auch immer befindet. Der Blick schweift über die weite Landschaft des Sees, hin zu den Landzungen in der Ferne und auf der rechten Seite hin zum großen Strandbad Wannsee. Diesem Bad, das dem See immer etwas Gelassenes und Heiteres gegeben hat, auch wenn die Zeiten gar nicht danach waren.

Mord am Wannsee

Die Wannseebrücke ist auch der Platz, an dem die Geschichte des Ortes Wannsee, wie wir sie heute wahrnehmen, begonnen hat. Am westlichen Ende ihrer Vorgängerin baute die alteingesessene Stolper Gastwirtsfamilie Stimming Mitte der 1790er Jahre ihren Neuen Krug. Stimmings Gasthof war in jenen Jahren das einzige feste Gebäude weit und breit.

Am 20. November 1811 mietete sich ein Paar bei Stimming ein, um hier seine letzte Nacht zu verbringen. Am folgenden Tag erschoss Heinrich von Kleist seine todkranke Gefährtin Henriette Vogel auf einer kleinen Anhöhe auf der anderen Seite der Brücke und nahm sich anschließend selbst das Leben. Es war der erste Akt der bis heute währenden Historie Wannsees als mythischer Ort der deutschen Geistesgeschichte. Wenige Jahrzehnte später folgt ein zweiter, prosaischerer Moment. Der Bankier Wilhelm Conrad kaufte 1863 den Gasthof, ließ ihn 1870 abreißen und an seiner Stelle die Villa Alsen errichten, den Nukleus der Villenkolonie am Wannsee.

Der Wannseestrand war immer zugleich ein Strand des proletarischen Berlins und ein Ufer der Eliten, die ihre Villen ans Wasser bauten. © IMAGO/Zoonar

Es war der Beginn einer Geschichte, die auch deshalb mythologische Züge trägt, weil hier alles zusammenkam, immer wieder in den vergangenen Jahrhunderten. Hier wurde die Freiheit der Weimarer Republik gelebt, hier setzte der Nationalsozialismus seine mörderischen Marken. Hier wurde der Krieg in der Zeit danach intellektuell bewältigt, hier trafen sich im Westen Berlins Intellektuelle, zum Beispiel die Schriftstellerinnen und Schriftsteller der Gruppe 47. Hier wurde die Teilung des Landes spürbar, aber auch die Wiedervereinigung gefeiert. Der Wannseestrand war immer zugleich ein Strand des proletarischen Berlins und ein Ufer der Eliten, die ihre Villen am Wasser bauten.

Man kann Gesellschaften über ihre Bräuche, ihre Sprache, ihre Architektur oder auch über ihre Musik, ihre Lieder erklären. Aber es gibt eben auch Orte wie den Wannsee. Topografien, an denen sich Geschichte besonders stark verdichtet hat, an denen gesellschaftliche Weggabelungen deutlich werden und wurden, die woanders nie so klar zutage getreten sind.

Oft sind es Orte von besonderer Anziehungskraft, große Städte oder auch überwältigende Naturlandschaften. Am Wannsee kommt beides zusammen. Und der Wannsee liegt nah – zumindest für die Berlinerinnen und Berliner.

Dieser Zug endet hier

Die Station Wannsee ist die Endhaltestelle der S1. Verlässt man den Zug und betritt den kleinen Bahnhof, fühlt man sich unter der hohen Kuppel wie in einer Filmkulisse der 1920er und 1930er Jahre. Über den Eingangstüren ist das Relief eines Segelschiffs eingelassen, ein durchaus erwartbarer Bildschmuck hier. Einer aber, der nur die Oberfläche der mit dem Wannsee verbundenen Assoziationen abbildet. Vor dem geistigen Auge erscheinen ja nicht nur Segelboote auf der blauen Wasserfläche, sondern auch der Grabstein Heinrich von Kleists.

Viele sehen Männer, manche in Uniformen der SS, die sich um einen langgestreckten Sitzungstisch versammeln. Andere die Villa des Malers Max Liebermann und die Bilder seines blühenden Gartens. Wieder andere sehen die Zeichnungen Heinrich Zilles vom proletarischen Strandleben im größten Freibad Europas.

Wunderbares Ausflugsziel die Villa des Malers Max Liebermann. © imago/Jürgen Ritter

Und dann vermischen sich diese Fantasien. Zurück bleibt der Eindruck eines besonderen Ortes, so eng mit der deutschen Kultur- und Gesellschaftsgeschichte verwoben wie wenige andere. Ein Mythos, der all die Bilder hervorruft, die man sich von diesem Land macht. Und der immer wieder auch eine überraschende Berliner Realität ist.

Wer weiß schon noch, dass die „Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz“ genau dies über viele West-Berliner Jahrzehnte gar nicht war. Die Villa, in der die Organisation des Völkermordes geplant wurde, diente noch bis in die späten 1980er Jahre hinein dem Berliner Bezirk Neukölln als Schullandheim. So, als wäre nichts gewesen.

Willkommen bei den Reichen und Schönen

Der umwaldete See liegt am Rand einer der dynamischsten Städte Europas. Er ist für viele ein besonders idyllischer Ort. Ein perfekter Platz für Menschen, welche einerseits die moderne Stadt prägen wollen, andererseits privilegiert genug sind, an ihren schönsten Rändern zu leben.

Wer es als Künstler, Fernsehstar, Politiker oder Verleger geschafft hatte, am Wannsee zu wohnen, der konnte die Umbrüche Berlins vom sicheren Ufer aus beobachten – und sie trotzdem prägen. In dem Bewusstsein, an einem Ort zu leben, an dem immer schon Geschichte geschrieben wurde, weil die Ufer des Sees jeder Weltanschauung ein Panorama der Erhabenheit boten. Das macht den See in der Nähe der Hauptstadt, in der Nähe der Macht so besonders.

Begleiten Sie Jochen Arntz und Holger Schmale an den Wannsee und entdecken Sie die tiefgehenden historischen und kulturellen Bedeutungen des Sees im Süden Berlins. Dieser Text in ein gekürzter Auszug aus dem Buch. „Wannsee – An den Ufern deutscher Geschichte“, Herder, für 25 Euro © Herder

Der Wannsee ist auch für Amerikaner, Briten und Franzosen ein Mythos, ein deutscher Mythos, im Guten wie im Bösen. Filme und Bücher, Comics, Thriller und Romane beschwören die Geschichte und die Geschichten des Sees. Robert Harris’ berühmter Krimi „Fatherland“ (im Deutschen „Vaterland“), der ein siegreiches nationalsozialistisches Deutschland beschreibt, nimmt an den Ufern des Wannsees seinen Anfang. Noch heute wird der Wannsee besungen, von den Toten Hosen und den Ärzten. Er ist und bleibt ein Sehnsuchtsort. Selbst für die, die ihn sich nicht leisten können – immer noch.

Entstehung der Wannsee-Villen

Ende des 19. Jahrhunderts entstanden hier im Südwesten Berlins die Villenkolonien des in der Gründerzeit wohlhabend gewordenen Großbürgertums. Hier wuchs eine neue, von den Reichen und Mächtigen geprägte Kulturlandschaft, die ihresgleichen im Deutschen Reich und auch noch der Weimarer Republik suchte.

In den ersten Jahren des Dritten Reichs lebten hier Opfer und Täter der Nazidiktatur oft noch Tür an Tür, bis die neuen Machthaber die jüdischen Nachbarn vertrieben und ihre Häuser und Grundstücke raubten. Auf der Wannsee-Insel Schwanenwerder ließ sich Propagandaminister Joseph Goebbels nieder.

Auch nach dem Krieg blieb der Wannsee ein Brennpunkt der Geschichte. Nun richtete der amerikanische Oberbefehlshaber General Dwight D. Eisenhower auf Schwanenwerder sein Hauptquartier ein. Das mochte nicht unbedingt praktisch sein, doch besaß dieser Ort in der Nähe der Villen der besiegten Nazigrößen eine starke historische Symbolkraft.

Die Weltgeschichte kehrte bis in die 1980er Jahre ab und an zurück, wenn die USA und die Sowjetunion auf der Glienicker Brücke nach Potsdam ihre Spione austauschten. Der erste beziehungsweise letzte Ort im Westen war für sie stets Wannsee.

Auf den Insel Schwanenwerder residierte einst Joseph Goebbels. © IMAGO/Maurizio Gambarini

Die Symbolkraft des Ortes findet sich auch im Wirken der American Academy wieder, die sich in einer alten Villa der Pflege der deutsch-amerikanischen Freundschaft widmet. Über die Jahre sind viele bedeutende Schriftsteller und Wissenschaftler der USA zu Gast in dem Anwesen am See gewesen, das einst der jüdischen Bankiersfamilie Arnhold gehörte. Hier leben und arbeiten immer wieder diejenigen, die den Mythos und die gesellschaftliche Bedeutung des Sees am Rande eines politischen Machtzentrums erklären können und wollen.

Die alte Villa am Sandwerder hat von 1885 bis heute alle Wechselfälle, Tragödien und Aufbrüche in der deutschen Geschichte erlebt. Es gibt wohl wenige Orte auf der Welt, wo einst Joseph Goebbels zu Festen eingeladen war und Jahrzehnte später Prince als DJ auf dem Parkett stand. Das Literarische Colloquium und das Gästehaus der Bundesbank sind zwei weitere Institutionen am Seeufer, die der kulturellen und der politisch-ökonomischen Reflexion der gesellschaftlichen Verhältnisse in stürmischen Zeiten verpflichtet sind.

Somit bleibt Wannsee ein Ort, der fest eingebunden ist in die großen Debatten über die Zukunft der westlichen Demokratien, die heute so umkämpft ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Vor allem aber: Der Wannsee ist und bleibt ein Spiegel der besonderen Gesellschaft Berlins, der Gesellschaft der alten und der neuen Hauptstadt Deutschlands. Es lohnt sich, in diesen Spiegel zu schauen, um das Gesicht Berlins zu sehen – und die Zeugnisse der deutschen Geschichte, die wie Sedimente im See erkennbar werden: an einem Ort, der die Spuren der Macht und des Idyllischen wie kaum ein anderer vereint.