Nordische Botschafter geben Tipps für Schnee in Berlin „Man muss den Winter so richtig umarmen!“

Der Winter ist in Berlin angekommen, und zwar so richtig. Mit Blitzeis, Minusgraden und jetzt auch noch Schnee. Das kann einen als schneeentwöhnten Großstädter schon mal überfordern. Deshalb haben wir die Menschen nach Tipps gefragt, die es wissen müssen: Botschafter und Botschafterinnen der Länder, die klassischerweise mehr Schnee-Erfahrung haben.

Wer hätte gedacht, dass der Berliner Winter auch mal eine positive Überraschung sein könnte? Das ist er zumindest für den österreichischen Botschafter in Berlin, Michael Linhart. In der deutschen Hauptstadt schneie es doch öfter, als er gedacht habe. „Durch den Schnee bekommt Berlin ein sehr nettes, sympathisches Kleid“, sagt der Diplomat.

Durch den Schnee bekommt Berlin ein sehr nettes, sympathisches Kleid. Michael Linhart, Österreichischer Botschafter in Berlin

Für die norwegische Botschafterin Laila Stenseng ist der Berliner Winter eher ein „laues Lüftchen“. Ganz anders sehe der Winter momentan in Norwegen aus. Während wir hier über eine dünne Schneeschicht die Fassung verlieren, mussten in Norwegen wegen des hohen Schnees einige Menschen ihr Haus durch das Fenster verlassen, erzählt die Botschafterin. Wenn die Norweger es dann aber nach draußen schaffen, kann man sich sicher sein: Sie sind warm angezogen.

Auf die Frage, worauf man bei Schnee ganz besonders achten solle, war warme Kleidung die einstimmige Antwort auch bei Dänen und Österreichern. Am allerwichtigsten dabei: gute Schuhe. Für die norwegische Botschafterin Laila Stenseng dürfen die gerne auch Spikes, also kleine Metallspitzen, an den Sohlen haben. „Das schützt vorm Ausrutschen.“

Robuste Winterschuhe sind auch für die schwedische Botschafterin Veronika Wand-Danielsson ein Winter-Essential. Dass die nicht unbedingt sexy sind, nimmt sie in Kauf. Damit sie eine Mütze aufsetzt, müsse es allerdings schon sehr kalt sein. Denn die ruiniere die Frisur, erklärt die Diplomatin und lacht. „Immer schick zu bleiben, habe ich in meiner Zeit als Botschafterin in Frankreich gelernt“, sagt Wand-Danielsson. Eine Lösung für einen warmen Kopf und Hals hat sie trotzdem: Sie trägt einfach einen schönen, dicken Schal.

Ich mag gerne, dass die Leute in Berlin trotz des Winters draußen sitzen. Das Leben geht hier nicht zu Ende, nur weil es kalt ist oder schneit. Susanne Hyldelund, dänische Botschafterin

Mit der richtigen Kleidung kann man also auch dem Berliner Winter trotzen. Die dänische Botschafterin zeigt sich bereits beeindruckt. „Ich mag gerne, dass die Leute in Berlin trotz des Winters draußen sitzen. Das Leben geht hier nicht zu Ende, nur weil es kalt ist oder schneit. In Dänemark verziehen sich alle lieber nach drinnen“, sagt Susanne Hyldelund.

Richtig so, findet auch Norwegerin Laila Stenseng. Ganz egal, ob eine zarte Schneeschicht oder weiße Massen: „Winter muss man zum eigenen Vorteil nutzen: Man muss viel draußen sein, Schneemänner bauen. Und den Winter so richtig umarmen!“