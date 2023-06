Nosferatu in Stahnsdorf Auf Deutschlands zweitgrößtem Friedhof darf man auch joggen und picknicken

Die Explosion der Farben beginnt im Mai, wenn sich die bis zu sechs Meter hohen Rhododendren in Skulpturen in Lila und Purpur verwandeln, dazwischen blühen Flieder und Azaleen. Nur wenige Schritte weiter hat saftig grünes Moos zwischen überwachsenen Gräbern einen so weichen Teppich gebildet, dass man am liebsten seine Schuhe ausziehen und barfuß laufen möchte.