Notarzt kann nur noch den Tod feststellen Berliner Feuerwehr findet leblose Person in brennender Gartenlaube in Spandau

Bei einem Feuerwehreinsatz in Spandau hat die Berliner Feuerwehr am Dienstagabend einen leblosen Menschen aus einer brennenden Gartenlaube geborgen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen, wie die Feuerwehr via X (ehemals Twitter) mitteilte.

Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand die Gartenlaube im Spekteweg demnach in Vollbrand und eine Person wurde vermisst. Mithilfe von C-Rohren, Presslufthammern und unter Einsatz von tragbaren Leitern und einer Wärmebildkamera konnte das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht werden.

Insgesamt 28 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zehn Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.