1. Bebelplatz / Straße unter den Linden

Im November 1918 heißt der Bebel- noch Kaiser-Franz-Josef-Platz. Das Bild zeigt einen Demonstrationszug der die Linden hinunter zum Schloss zieht. Im Hintergrund erkennt man rechts das Kronprinzenpalais und links daneben die ehemals Königliche Bibliothek, die schon damals von der Humboldt-Universität genutzt wurde. Heute befindet sich dort die Bibliothek der Juristischen Fakultät. In der Mitte des Demonstrationszuges schwenkt ein Matrose in Marineuniform eine rote Fahne.

Revolutionäre Matrosen und Zivilisten demonstrieren auf dem Kaiser-Franz-Josef-Platz (heute Bebelplatz) Unter den Linden. Foto: akg-images / Sammlung Berliner Verlag

Der Bebelplatz heute: Mit der Bibliothek der HU (links) und dem Kronprinzenpalais (rechts). Foto: Kitty Kleist-Heinrich

2. Garde-Ulanen-Kaserne / Invalidenstraße 55

Es ist der 9. November 1918, immer mehr Demonstranten tauchen vor den Berliner Kasernen auf und fordern die Soldaten auf, sich ihnen anzuschließen. So auch die Garde-Ulanen in der Invalidenstraße. Teile der Truppe legen die Waffen nieder, das Regiment wird aufgelöst. Doch im Januar werden viele einstige Ulanen zurückkehren und sich den Freikorps anschließen, die an der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg beteiligt sind. 1943 nutzt die SS die Ställe der Kaserne, um dort jüdische Bürger Berlins zu sammeln, die anschließend am Moabiter Güterbahnhof die Züge nach Auschwitz besteigen müssen. Die Kaserne wird 1955 abgerissen, in den 1970er Jahren wird dort die Heinrich-Zille-Siedlung errichtet.

Die Garde-Ulanen-Kaserne wird an die Mitglieder des Arbeiter- und Soldatenrates übergeben. Foto: akg-images

Die Invalidenstraße heute: Die Kaserne wurde 1955 abgerissen, in den 1970er Jahren die Heinrich-Zille-Siedlung errichtet. Foto: Kai-Uwe Heinrich

3. Maikäferkaserne / Chausseestraße

Die Kaserne der Garde-Füsiliere in der Chausseestraße. Bei einem Handgemenge vor dem Tor sterben drei Demonstranten, unter ihnen Erich Habersaath, der erste Tote des Tages. Nach ihm wird später die ehemalige Kesselstraße benannt, die zu einem Nebentor der Kaserne führt. Lange befand sich auf dem Gelände, der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kaserne, das Stadion der Weltjugend. Heute ist dort der Sitz des Bundesnachrichtendienstes.

Die damalige Maikäfer-Kaserne in der Chausseestraße. Foto: wikipedia

Chaussestraße Ecke Habersaathstraße in Mitte: Heute sitzt hier der BND. Foto: Kai-Uwe Heinrich

4. Vor dem Berliner Schloss / Lustgartenseite

Am 29. Dezember findet vor dem Schloss eine Kundgebung zum Gedenken an die Matrosen statt, die bei den Kämpfen mit Freikorpsangehörigen an Weihnachten getötet wurden. Der Redner auf der Balustrade ist Otto Tost, zeitweise Befehlshaber der Volksmarinedivision. Im Hintergrund erkennt man in der Mitte das heute nicht mehr existierende Gebäude der Danat-Bank. Rechts am Rand der Straße Unter den Linden, die Kommandantur. Äußerlich rekonstruiert ist dort heute die Hauptstadtrepräsentanz der Bertelsmann-Stiftung.

Ansprache des Matrosen Tost (USPD) vor dem Schloss. Foto: akg-images

Heutiger Blick auf das Berliner Schloss, von der Seite des Lustgartens aus. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

5. Circus Busch, James-Simon-Park

Der Circus Busch an der Burgstraße ist damals beliebte Vergnügungsstätte, der Kuppelbau fasst 4000 Zuschauer. Am 10. November ist er Schauplatz der Vollversammlung der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte. Bestätigt wird der Rat der Volksbeauftragten, gebildet von SPD und USPD, der bis zum Jahresende die Regierungsgeschäfte führt. Der Circus wurde 1937 abgerissen, heute befindet sich dort ein Park, zu sehen am rechten Bildrand.

Eine undatierte Fotopostkarte von ca. 1920 zeigt die "Spreepartie mit Nationalgalerie und Zirkus Busch". Foto: picture alliance / akg-images

Die Alte Nationalgalerie und die Friedrichsbrücke heute. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

6. Berliner Schloss, Portal IV

Am 24. Dezember wurde das Schloss von Freikorps-Truppen mit Artillerie beschossen, um die Volksmarinedivision zu vertreiben, doch die behauptete sich. Das Original wurde zu DDR-Zeiten in das Staatsratsgebäude eingefügt, Liebknecht hatte einst vom Balkon die sozialistische Republik ausgerufen.

Matrosen der Volksmarinedivision auf dem Balkon des zerstörten Mittelportals des Berliner Stadtschlosses. Foto: akg-images / Sammlung Berliner Verlag Archiv

Das heutige Portal Nr. IV zum Lustgarten hin. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

7. Schlossplatz, Ecke Breite Straße

Das Bild zeigt Soldaten auf der anderen Seite des Schlosses, an der Ecke Breite Straße vor dem Marstall, vermutlich um Weihnachten 1918, als der Streit um die Besetzung des Schlosses durch die Volksmarinedivision eskalierte und zur Schlacht mitten im Stadtzentrum geriet. Die Männer dürften die Situation hier nachgestellt haben, während der Kämpfe hätten sie sich kaum so exponieren können. Heute ist die Fassade des Schlosses im Hintergrund an dieser Stelle weitgehend rekonstruiert.

Aufständische Soldaten mit Maschinengewehr vor dem Schloss, in dem sich königstreue Offiziere verschanzt haben. Foto: picture alliance / ullstein bild

Das neue Stadtschloss an der Ecke Breite Straße, Hochschule für Musik Hanns Eisler. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

8. Marinehaus, Märkisches Ufer 48-50

Das Marinehaus ist das letzte Hauptquartier der Volksmarinedivision. Per Handzettel wurden zu Beginn der Revolution die überall in der Stadt auftauchenden Matrosen der Kriegsmarine aufgefordert, sich am 11. November im Neuen Marstall zu melden, dort wurde die Division als eine Art Schutztruppe der jungen Republik aufgestellt. Lange begriff sich die Division als überparteilich. Doch im Dezember geriet sie immer stärker in Opposition zur Mehrheit der Sozialdemokraten. Der Streit eskaliert Weihnachten in Kämpfen um das Berliner Schloss. Im März 1919 wird die Truppe aufgelöst, das Bild zeigt die Abgabe der schweren Waffen. Das Marinehaus steht heute noch, in DDR-Zeiten wurde dort eine Gaststätte eingerichtet, im Erdgeschoss ist im Haus immer noch ein Restaurant.

Auflösung der Volksmarinedivision im März 1919. Foto: Berliner Verlag/Archiv/picture alliance /ZB