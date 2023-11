Olympia 2036 in Berlin? „Der schräge Eindruck einer 100-Jahr-Feier“

Herr Hilmes, Sie haben sich als Historiker und Publizist intensiv mit Olympia 1936 in Berlin auseinandergesetzt. Was war Ihr erster Gedanke, als sich in diesem Frühjahr im politischen Raum die Stimmen mehrten für eine Olympiabewerbung Berlins für das Jahr 2036?

Ich dachte: Schon wieder? Denn Deutschland ist ja seit der Wiedervereinigung bereits mit sieben Olympiabewerbungen gescheitert. Und der zweite Gedanke war, dass das eine große Herausforderung wird – sowohl für Deutschland und Berlin, als auch für das Internationale Olympische Komitee (IOC).

Weil es um 2036 geht, ausgerechnet 100 Jahre nach den Nazi-Spielen?

Ja, da entsteht ja fast schon ein Jubiläumscharakter, der schräge Eindruck einer 100-Jahr-Feier, die irgendwie positiv besetzt sei. Es würde also einer besonderen Form der Begleitung bedürfen, das in die historischen Zusammenhänge einzuordnen: Was ist damals passiert, was wollte das NS-Regime damit erreichen. Das waren ja andere Spiele als 1932 in Los Angeles oder 1928 in Amsterdam. Das IOC hat sich 1936 zum Erfüllungsgehilfen der nationalsozialistischen Diktatur gemacht.

Zur Person © Siedler Verlag/Max Lautenschläger Oliver Hilmes, Jahrgang 1971, ist Historiker, Publizist und Kulturmanager. Er lebt in Berlin und arbeitet seit 2002 für die Stiftung Berliner Philharmoniker. Dabei ist er u.a. als Chefredakteur des Magazins „Phil“ sowie als Kurator für Veranstaltungsformate tätig. Hilmes schrieb Biografien über Alma Mahler-Werfel, Cosima Wagner und Ludwig II. 2016 erschien sein vielbeachtetes Olympia-Buch „Berlin 1936 – Sechzehn Tage im August“. Sein jüngstes Buch „Schattenzeit“ befasst sich mit dem Schicksal des von den Nazis wegen „Wehrkraftzersetzung“ hingerichteten Pianisten Karlrobert Kreiten. Dieses nimmt er zum Ausgangspunkt, um vom Jahr 1943 zu erzählen.

Die Spiele von 1936 wurden 1931 noch an ein demokratisches Deutschland vergeben ­– fünf Jahre später nutzten die Nationalsozialisten Olympia dann für ein Propaganda-Spektakel. Dabei hatten die NS-Ideologen den olympischen Gedanken der Völkerverständigung eigentlich abgelehnt. Wie kam es zu dem Sinneswandel?

Joseph Goebbels, der Propagandaminister, konnte Adolf Hitler davon überzeugen, dass sich die Spiele als Podium für eine große Inszenierung benutzen ließen. Und so versuchte man, sie für die eigenen Zwecke zu politisieren. Das Stadion wurde gebaut, es wurden in kürzester Zeit enorme Summen investiert. Übrigens: Schon die sportliche Grundidee, dass der Bessere gewinnen möge, konnte den Nazis nicht gefallen. In ihrer Gedankenwelt setzte sich – in Anführungszeichen gesprochen – der Arier durch. Und so wurde es von Hitler als Schmach empfunden, dass der schwarze US-Amerikaner Jesse Owens in Berlin schließlich vier Goldmedaillen gewann.

In den USA und England wurde damals über einen Olympia-Boykott debattiert, auch eine Art Gegenolympiade in Barcelona wurde geplant. Warum scheiterte das?

Die Boykottbewegung entstand nach der Machtübergabe an die Nazis 1933 und es ging im Kern darum, ob Deutschland in seiner Mannschaft jüdische Sportler zulassen würde. Das IOC und sein Chef, der Belgier Henri de Baillet-Latour, stellten sich zunächst auf den Standpunkt: Wir interessieren uns nicht, wir mischen uns nicht ein. Damit glaubte man das Thema abgeräumt zu haben.

Doch dem war nicht so?

Ja, der Druck in den USA nahm zu, und so schickte das Amerikanische Olympische Komitee (AOC) 1934 seinen Chef Avery Brundage nach Berlin. Der aber sympathisierte mit den Nazis und ließ sich bei dem sechstägigen Besuch zunächst mit Zusicherungen abspeisen, dass es keine Diskriminierung geben werde. Brundage traf bei seinem Aufenthalt in Berlin auch jüdische Sportverantwortliche – und verstieg sich dabei zu der unglaublichen Aussage, dass in seinem Sportverein in Chicago auch keine Juden zugelassen seien. Das sei also alles gar nicht so schlimm, wollte er den jüdischen Sportlern damit wohl sagen. Unfassbar! Die Boykottbewegung erhielt allerdings nach Verkündung der Nürnberger Rassengesetze 1935 erneut Auftrieb.

Was passierte dann?

Das IOC, das einen Boykott unbedingt vermeiden wollte, sah sich veranlasst, einen eigenen Abgesandten zu schicken, den amerikanischen Ex-General Charles Hitchcock Sherrill. Der war ein glühender Verehrer Adolf Hitlers und handelte mit den Nazis einen Deal aus: Die Regierung solle die jüdischen Sportverbände auffordern, einen Vertreter für die deutsche Mannschaft zu benennen. So entstand die Idee vom „Alibi-Juden“. Die Deutschen sicherten schließlich zu, jüdische Sportler in die Mannschaft aufzunehmen, sofern diese in „olympiareifer Verfassung“ seien. Mit dieser Einschränkung war jedoch der Willkür Tür und Tor geöffnet, denn wer als „olympiareif“ zu gelten hatte, entschied nur Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten.

Was war das Ergebnis?

Eine Farce. Das Deutsche Reich ließ in seiner Mannschaft lediglich zwei jüdische Sportler antreten. Die Fechterin Helene Mayer und den Eishockey-Spieler Rudi Ball, der im Februar 1936 bei den Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen dabei war. Die Hochspringerin Gretel Bergmann sollte zunächst teilnehmen, wurde dann aber doch nicht zugelassen. Der Boykottbewegung aber war der Wind aus den Segeln genommen.

Und was war mit der Gegenolympiade?

Die Idee wurde auf der Konferenz zur Verteidigung der Olympischen Idee am 6. und 7. Juni 1936 in Paris erörtert. Die Gegenolympiade in Barcelona scheiterte aber, weil in Spanien der Bürgerkrieg ausbrach. Der Schriftsteller Heinrich Mann äußerte auf dieser Konferenz eine Einschätzung der Lage, der wenig hinzuzufügen ist: „Ein Regime, das sich stützt auf Zwangsarbeit und Massenversklavung; ein Regime, das den Krieg vorbereitet und nur durch verlogene Propaganda existiert, wie soll ein solches Regime den friedlichen Sport und freiheitlichen Sportler respektieren?“ Und er fügte hinzu: „Glauben Sie mir, diejenigen der internationalen Sportler, die nach Berlin gehen, werden dort nichts anderes sein als Gladiatoren, Gefangene und Spaßmacher eines Diktators, der sich bereits als Herr dieser Welt fühlt.“

Und so kam es ja dann, die Nationalsozialisten setzten ein großes Täuschungsmanöver ins Werk ...

Ja, während der 16 Tage der Spiele hatte man die berüchtigten „Stürmer“-Schaukästen mit dem antisemitischen Hetzblatt abmontiert; entfernt wurden auch antijüdische Hinweisschilder an Geschäften wie „Juden sind hier unerwünscht“ oder die Kennzeichnungen für Parkbänke „Für Juden verboten“. Im Berliner Nachtleben ließ man die Zügel locker, um Weltoffenheit zu demonstrieren. Allerdings wurde am Rand der Stadt weiter am Konzentrationslager Sachsenhausen gebaut, Sinti und Roma waren bereits im Juli im Lager Marzahn zusammengepfercht worden.

Was hatten die Nationalsozialisten erreicht, als die Sommerspiele am 16. August 1936 endeten?

Hitler hatte sich als friedliebender Staatsmann gerieren können. Er zeigte ein vermeintlich freundliches Gesicht, während er in den Jahren zuvor als politischer Provokateur und Erpresser aufgetreten war: 1933 war Deutschland aus dem Völkerbund sowie der Genfer Abrüstungskonferenz ausgetreten. 1935 führte Hitler die allgemeine Wehrpflicht ein und vergrößerte die Wehrmacht von 100.000 auf 550.000 Mann. Wenige Monate vor der Eröffnung der Berliner Spiele dann der dreisteste Coup: Deutsche Truppen marschierten in das entmilitarisierte Rheinland ein und so wurden erneut internationale Abkommen gebrochen.

Das Weltsportfest als Ablenkungsmanöver?

Ja, Hitler brauchte die Westmächte in Berlin, er wollte sie in Sicherheit wiegen. Was er wirklich plante, formulierte er im Sommer 1936 in einer geheimen Denkschrift. Für ihn war ein Krieg mit der Sowjetunion unvermeidlich, Deutschland sei „übervölkert“ und brauche neuen „Lebensraum“. „Ich stelle damit folgende Aufgabe“, hieß es am Schluss: „1) Die deutsche Armee muss in 4 Jahren einsatzfähig sein. 2) Die deutsche Wirtschaft muss in 4 Jahren kriegsfähig sein.“ Drei Jahre später begann der Zweite Weltkrieg.

Nehmen wir an, die Vergangenheitsbewältigung in Bezug auf die Spiele von 1936 würde zu einem zentralen Teil der Berliner Olympiabewerbung für 2036. Würde das nicht bedeuten, dass man frühere Verbrechen zum eigenen Vorteil nutzen will?

Das finde ich etwas überspitzt formuliert ...

Michael Vesper, der Grünen-Politiker und ehemalige Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), hat das Datum 1936 im Zusammenhang mit einer Bewerbung Deutschlands auch schon mal als „Hilfestellung“ bezeichnet.

Wenn ich Diplomat wäre, würde ich sagen, dass das unglücklich ausgedrückt ist. Sich mit dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen, sollte kein Mittel zum Zweck sein. Es ist eine Aufgabe und eine Herausforderung.

In Bezug auf eine Bewerbung Berlins für 2036 werden aus der Politik Vokabeln wie Weltoffenheit, Pluralität, Vielfalt und Inklusion bemüht. Was halten Sie davon?

Na ja, das ist das, was man heutzutage machen muss. (lacht)

Liegt hier nicht der Verdacht nahe, dass es um ein „Überschreiben“ der Ereignisse von damals geht?

Überschreiben würde ich es nicht nennen. Man kann ja durchaus stolz sein auf die Entwicklung, die dieses Land nach 1945 genommen hat. Das finde ich nicht weit hergeholt.

Was aber, wenn die politische Landschaft 2036 anders aussieht als heute? Die mindestens in Teilen rechtsextreme AfD ist in den Meinungsumfragen momentan im Aufwind und hat bei Landtagswahlen zuletzt stark zugelegt. Und diese Partei hat es so gar nicht mit der beschworenen Weltoffenheit.

Die AfD ist ganz gewiss kein „Standortvorteil“ für Deutschland. Ob Sportfunktionäre die politischen Verhältnisse, die in einem Land herrschen, in ihren Entscheidungen aber immer ausreichend berücksichtigen, wage ich zu bezweifeln. Denn dann hätte die Fußball-WM im vergangenen Jahr nicht in Katar stattfinden dürfen.

Schon die „heiteren Spiele“ von München 1972 waren als bewusster Gegensatz zu den Spielen von 1936 in Berlin gedacht. Das endete fatal – trotz der 17 Toten beim palästinensischen Terroranschlag auf die israelische Olympiamannschaft wurden die Wettbewerbe damals nach nur einem Tag der Unterbrechung fortgesetzt. Sollte das nicht auch mitgedacht werden?

Was meinen Sie damit?

Dass der Versuch, einen Kontrapunkt zu 1936 zu setzen, schon mal katastrophale Folgen hatte.

Wenn man so herangeht, dürfte sich keine deutsche Stadt mehr bewerben. Ich sehe das, was 1972 in München passiert ist, nicht als Grund, sich nicht mehr zu bewerben. Eine andere Frage ist es, ob die damalige Entscheidung, die Spiele fortzusetzen, richtig war. Das war eine harte Entscheidung.

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass wir 2036 olympische Wettbewerbe in Berlin sehen werden? In Hamburg und München gab es Bürgerentscheide gegen Olympia, und als sich Berlin für Olympia 2000 bewarb, scheiterte man auch wegen der Aktivitäten der zivilgesellschaftlichen „Nolympia“-Kampagne.

Schwer zu sagen, aber ich bin da skeptisch. Zumal mit Bewegungen wie „Fridays for Future“ und der „Letzten Generation“ das Thema des Klimawandels eine wichtige Rolle spielt. Olympische Spiele würden ja wohl kaum klimaneutral über die Bühne gehen. Meiner persönlichen Meinung nach sind grundsätzlich Zweifel angebracht, ob man die Spiele im bekannten Format heutzutage noch abhalten kann. Diese Mega-Events hatten ihre Zeit, das ist aber aktuell kaum noch vermittelbar. Auch das IOC dürfte übrigens kaum Interesse an Berlin 2036 haben, käme doch sein damaliges Verhalten, ein Lehrstück über politischen Zynismus und moralische Korruption, wieder auf den Tisch.