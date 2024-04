Orden nach Todesschuss Arzt sagt im Prozess gegen Ex-Stasi-Offizier aus

Zwölf Stasi-Mitarbeiter erhielten kurz nach dem tödlichen Schuss auf Czesław Kukuczka am DDR-Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße einen Orden – auf höchsten Stasi-Befehl. Manfred N., der 50 Jahre später wegen Mordes an dem polnischen Feuerwehrmann vor dem Berliner Landgericht steht, ist laut Akten einer der Belobigten. Weitere Männer, die damals einen Orden erhielten, werden nun im Prozess befragt.

„Der Angeklagte ist mir nicht bekannt“, sagte am Donnerstag ein 83-Jähriger, der als Arzt beim DDR-Ministerium für Staatssicherheit tätig war. Auch am 29. März 1974, als Kukuczka durch einen Schuss in den Rücken tödlich verletzt wurde. Der 38-Jährige soll kurz zuvor versucht haben, seine Ausreise in den Westen mit einer Bombenattrappe zu erzwingen. N. soll den Befehl erhalten haben, ihn „unschädlich“ zu machen. Er bestreitet die Tat.

Der Zeuge sagte, man habe ihn aus der Sprechstunde als Betriebsarzt gerufen. „Auftrag war, eine verletzte Person ins Krankenhaus zu begleiten.“ Im Krankenwagen habe er bei dem Mann gesessen, mehr nicht. Er will nicht gesehen haben, „wie und wo“ die Person verletzt war. Man habe den Patienten zum Stasi-Haftkrankenhaus in Hohenschönhausen gebracht, so der Zeuge.

Und die „Medaille der Waffenbrüderschaft“, die er im April 1974 erhielt? Er sehe „keinen Zusammenhang mit der einen Fahrt“, sagte der Zeuge. Im Vorschlag zur Auszeichnung heißt es, „nach erfolgreicher Abwehr einer Grenzprovokation“ habe der Arzt „vorbildlich und umsichtig“ gehandelt.

Manfred N. soll damals einen „Kampforden“ erhalten haben. Mit der Begründung, er haben den Auftrag, einen „Angriff“ auf die DDR-Grenze zu verhindern, „mutig und entschlossen“ gelöst. Fortsetzung: 2. Mai.