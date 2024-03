Osterfeuer in Berlin Die Feierlichkeiten der Spaßgesellschaft ufern aus

Droben in Frohnau sind viele erbost, weil es in diesem Jahr kein Osterfeuer geben wird. Der Bezirk Reinickendorf sah sich nicht in der Lage, kurzfristig Mittel für Verkehrsregelung, Müllbeseitigung und andere damit zusammenhängende Aufgaben bereitzustellen, ganz abgesehen davon, dass das sinnfreie Abfackeln von Holz mit Kleintierbeilage ohnehin ein wenig aus der Zeit gefallen scheint.