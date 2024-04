Palästinakongress in Berlin immer ungewisser Kreuzberger Café sagt Spendenabend der Israelhasser ab

Der für den 11. bis 14. April in Berlin geplante umstrittene Palästinakongress droht womöglich zu scheitern. Der Druck auf die Veranstalter steigt: Erst wurde der Veranstaltungsort MaHalla in Köpenick gekündigt, es gab umfangreiche kritische Medienberichte, warnende Äußerungen aus dem Innenausschuss des Abgeordnetenhauses, sogar das Sparkassenkonto der israelfeindlichen „Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost“, die den Kongress mitorganisiert, wurde gesperrt.