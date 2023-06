Pflege von Angehörigen Warum Frauen viel öfter die Schwiegereltern betreuen

Gibt man in einer Facebookgruppe, in der sich Angehörige von Menschen mit Demenz austauschen, das Wort „Schwiegermutter“ in die Suchfunktion ein, kommt eine lange Liste an Fragen und Klagen – alle von Frauen. Und das, obwohl sonst auch Männer in der Gruppe aktiv sind. Manche der Frauen machen sich Sorgen, weil im Pflegeheim, in dem die Schwiegermutter betreut wird, Probleme auftauchen. Aber viele Frauen pflegen ihre Schwiegereltern auch zuhause und suchen dabei Unterstützung im Netz.