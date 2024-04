Pflegereport der DAK Fachkräftemangel in der Pflege auch in Berlin alarmierend

Forscher schlagen mit Blick auf die Personallage in Pflegeberufen Alarm: Den in den kommenden Jahren in Rente gehenden Pflegenden aus der Babyboomer-Generation stehen nicht ausreichend nachrückende Fachkräfte gegenüber, wie es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur im neuen Pflegereport der Krankenkasse DAK-Gesundheit heißt, der an diesem Dienstag in Berlin vorgestellt werden soll. Wann diese Kipppunkte erreicht werden, ist je nach Bundesland unterschiedlich.