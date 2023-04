Planschen, schwimmen, sonnen Berlin öffnet seine Sommerbäder und heizt sie wieder

Die Freibadsaison kann kommen – zumindest, wenn es nach den Berliner Bäder-Betrieben (BBB) geht. Das teilte Europas größter kommunaler Bäderbetreiber am Montag mit. Und: Das Wasser bleibt nicht eiskalt.

„Wir können das Wasser in den Sommerbädern in etwa auf dem gleichen Niveau vorwärmen wie im vergangenen Jahr“, sagt Johannes Kleinsorg, Vorstandsvorsitzender der BBB. Im Mittel soll die Temperatur im Freien bei 22 Grad Celsius liegen, bei direkter Sonneneinstrahlung auch höher. In einigen Sommerbädern sind sogenannte Absorberanlagen installiert, die zusätzlich für höhere Wassertemperaturen sorgen.

Das Sommerbad Olympiastadion öffnet am 29. April, das Sommerbad Kreuzberg (Prinzenbad) am 30. April und die Bäder Am Insulaner (Schöneberg) und Neukölln am 1. Mai. Das Strandbad Wannsee ist bereits seit Karfreitag offen.

Die Wasserrutsche wird derzeit wie das ganze Sommerbad Humboldthain für den Sommer vorbereitet. © picture alliance/dpa/Paul Zinken

Investiert wurde auch in die Organisation: Verbesserungen am Online-Shop für Eintrittskarten sollen den Einlass reibungsloser machen. Wer ein Online-Ticket, Dauer- oder Mehrfachkarten hat, kann einen der Express-Eingänge nutzen.

Alle Öffnungstermine im Überblick: 29. April: Sommerbad Olympiastadion 30. April: Sommerbad Kreuzberg (Prinzenbad) 1. Mai: Sommerbad Am Insulaner

Sommerbad Neukölln

Strandbad Plötzensee

Strandbad Jungfernheide

Strandbad Lübars

Strandbad Wendenschloß

Strandbad Grünau

Strandbad Orankesee

Strandbad Weißensee 6. Mai: Sommerbad im Kombibad Gropiusstadt 13. Mai: Sommerbad Humboldthain 15. Mai: Sommerbad im Kombibad Seestraße

Strandbad Tegel 27. Mai: Sommerbad Pankow

Kindersommerbad Platsch (Marzahn)

Teileröffnung des Sommerbads Wilmersdorf 28. Mai: Sommerbad Wuhlheide 1. Juni: Strandbad Friedrichshagen 3. Juni: Sommerbad Staaken-West 4. Juni: Kindersommerbad Monbijou 5. Juni: Sommerbad Mariendorf (Rixdorfer Straße) 17. Juni: Sommerbad Wilmersdorf 18. Juni: Sommerbad im Kombibad Mariendorf

In diesen Freibädern wird gebaut

Vom Senat wurden den BBB etwa 152 Millionen Euro für Investitionen zugewiesen – so viel wie noch nie. So können Besucher im Sommerbad Pankow nun auf für 1,5 Millionen Euro erneuerten Sonnenterrassen liegen.

Im Sommerbad Wilmersdorf wird bis Mitte Juni gebaut – so der Plan. Die Bade- und Schwimmbecken werden saniert und mit Edelstahl ausgekleidet. Technische Anlagen werden erneuert. Auch die Badeplatte und der Grünbereich werden in Teilen neu gestaltet.

Die Bauarbeiten im Stadtbad Tiergarten und in der Kleinen Schwimmhalle Wuhlheide sollen im Herbst abgeschlossen sein. Die Sanierung im Paracelsus-Bad in Reinickendorf wird im kommenden Jahr abgeschlossen.

Die Bauarbeiten zur gründlichen Sanierung und zur Modernisierung des Wellenbads am Spreewaldplatz in Kreuzberg beginnen im Sommer. In der Schwimmhalle Zingster Straße in Hohenschönhausen beginnen die Bauarbeiten im Herbst.

Ohne Termin kündigen die Bäderbetriebe zudem Bauarbeiten im „James Simon“-Stadtbad Mitte, im Sommerbad Humboldthain, im „Hans Rosenthal“-Stadtbad Schöneberg und im Sommerbad im Kombibad Spandau-Süd an.