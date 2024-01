Playstation, Saxofon, Fahrrad Berliner Auktionshaus versteigert Fundsachen der BVG

Der Hüter der Schätze der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sitzt an einem Schreibtisch, auf dem ein Taschenrechner aus den 90ern, aber kein Computer steht. Ulrich Beier hält in der rechten Hand eine Zigarette, am linken Ringfinger steckt ein großer Goldring. Seit 1983 versteigert sein Auktionshaus Gegenstände, die in den Bussen und Bahnen der BVG verloren gegangen sind, im Fundbüro abgegeben und nie abgeholt wurden.