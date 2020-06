BVG-Passagierin stehlt blinder Frau den Stock

Die Polizei sucht nach einer mutmaßlichen Diebin, die einer blinden Frau den Taststock gestohlen haben soll. Laut Pressemitteilung war das 32-jährige Diebstahlopfer am vorigen Freitag (5. Juni) gegen 16 Uhr am Hermannplatz in einen Bus der Linie M44 gestiegen. Zur Orientierung hatte die Frau einen Langstock dabei; sie nahm im mittleren bis hinteren Teil des Busses Platz. Als die 32-Jährige an der Haltestelle Britzer Garten aussteigen wollte, bemerkte sie, dass ihr Stock offenbar gestohlen wurde. Ein Mädchen, dass im Bus mitfuhr, erzählte später, dass es eine mit Jogginghose bekleidete Frau gesehen habe, die einen Stock in der Hand hielt und den Bus vor der 32-Jährigen verlassen hatte.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und fragt, wer die Frau in der Jogginghose im M44er in Richtung Stuthirtenweg beobachtet hat und sagen kann, an welcher Haltestelle sie ausgestiegen ist.

Hinweise nimmt die Wache des Polizeiabschnitts 48 unter der Telefonnummer (030) 4664-448700/701 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.