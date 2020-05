Am Donnerstagmittag beging ein Autofahrer in Charlottenburg offenbar Fahrerflucht, nachdem er einen Radfahrer bei einem sogenannten Dooring-Unfall verletzt hatte. Das teilte die Polizei mit. Demnach war ein 58-jähriger Radfahrer gegen 12.15 Uhr in der Schillerstraße in Richtung Hardenbergstraße unterwegs. Dabei soll er an einem am rechten Fahrbahnrand haltenden Smart vorbeigefahren sein. Der Fahrer des Smarts soll die Tür plötzlich geöffnet haben, der Radfahrer konnte nicht ausweichen und stürzte. Daraufhin sollen der Fahrer und seine Beifahrerin das Auto verlassen und auf Schäden untersucht haben. Um den Radfahrer sollen sie sich nicht gekümmert haben. Sie sollen nur kurz gesagt haben, dass sie den Notruf alarmiert hätten - und seien dann in den Smart gestiegen und weggefahren. Als auch nach einer halben Stunde keine Rettungskräfte eintrafen, alarmierte eine Zeugin den Notruf. Dabei stellte sich heraus, dass der Autofahrer diese offenbar nicht wie angegeben informiert hatte. Der Radfahrer musste mit Arm-, Kopf- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt.