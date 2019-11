Eine tote Frau ist am Donnerstagvormittag am Schlachtensee im Bezirk Steglitz-Zehlendorf gefunden worden.

Eine Sprecherin der Polizei teilte mit, dass Passanten gegen 10.15 Uhr die Leiche an einer Badestelle entdeckten. Die Stelle befindet sich auf der Seite der Straße Am Schlachtensee. Aktuell sind die Beamten vor Ort und haben das Gebiet weiträumig abgesperrt. Genaue Angaben zu der Identität oder den Hintergründen konnte die Polizei am Mittag noch nicht machen. (Tsp)