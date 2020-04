Auf der Schönhauser Allee ist am Freitag gegen 14 Uhr ein Bauarbeiter bei einem Unfall von einem Autofahrer tödlich verletzt worden. Der Mann war mit Vermessungsarbeiten beschäftigt, als der Autofahrer zuerst seinen Kollegen und dann ihn rammte. Dabei wurde der Mann gegen einen Stahlmasten geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Bei dem 66 Jahre alten Autofahrer wurde Blut abgenommen, das Auto wurde für ein technisches Gutachten sicher gestellt. (Tsp)