Gegen 19 Uhr ereignete sich auf der Leipziger Straße auf Höhe des Einkaufszentrums Mall of Berlin ein Verkehrsunfall, aufgrund dessen die Straße vorübergehend komplett gesperrt werden musste. Ein Autofahrer wollte über die Gegenfahrbahn wenden, dabei stieß ein Autofahrer, der in entgegengesetzte Richtung fuhr, mit ihm zusammen.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Der wendende Wagen, ein SUV, überschlug sich durch den Aufprall. Das Auto, mehrere Fahrräder und Fahrradständer wurden beschädigt, eine Person erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Die Person sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Das Auto landete zwischen zwei Gebäudeflügeln auf der Seite, so dass es Feuerwehrleute aufrichten mussten. Ein Polizeisprecher sagte, Passanten meinten gesehen zu haben, wie das Auto in das Einkaufszentrum hinein gerast sei.

Wegen der Unfallaufnahme war die Leipziger Straße zwischen Wilhelmstraße und Leipziger Platz vorübergehend gesperrt. Um wen es sich dabei handelt, blieb zunächst unklar.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an den schweren SUV-Unfall mit vier Toten im September vergangenen Jahres auf der Invalidenstraße: Dieser Wagen war über die Gegenfahrbahn hinweg von der Straße in der Innenstadt abgekommen. Er rammte eine Ampel, erfasste Passanten auf dem Gehweg und durchbrach einen Bauzaun. Unter den vier Todesopfern war auch ein dreijähriger Junge. Ermittler gehen davon aus, dass der Fahrer durch einen Krampfanfall ungebremst in eine Fußgängergruppe raste. (dpa, Tsp)