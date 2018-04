Am Mittwochabend ist es in einer S-Bahn der Linie S46 zu einer Gewalttat gekommen. Gegen 22 Uhr stieg am S-Bahnhof Adlershof ein 33-Jähriger in die Bahn ein. Laut Bundespolizei schlug er erst wahllos um sich und griff dann zwei Männer an. Ohne ersichtlichen Grund habe er demnach auf den Kopf eines 36-Jährigen eingetreten. Außerdem schlug der Angreifer auf einen 24-jährigen Mann ein. Der Angreifer soll unter Drogen- und Alkoholeinfluss (1,45 Promille) gestanden haben.

Mehr zum Thema Öffentlicher Nahverkehr in Berlin „Willst du eins auf die Fresse?“

Um eine Flucht des Angreifers zu verhindern, zog der 24-Jährige die Notbremse der S-Bahn und blockierte bis zum Eintreffen der Polizei die Türen des Zuges. Das 24-jährige Angriffsopfer blieb unverletzt, der 36-Jährige erlitt eine Rötung an der rechten Schläfe. (Tsp)