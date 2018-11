Heute morgen wurde ein Mann auf der A 117 in Richtung Schönefelder Kreuz von mindestens zwei Fahrzeugen überrollt. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 40-Jährigen feststellen. Ein LKW-Fahrer entdeckte den offenbar bereits leblosen Mann gegen 3.10 Uhr auf der Fahrbahn. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Mann zum Zeitpunkt des Geschehens in der Nähe oder bereits auf der Autobahn gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer (030) 4664-572800. (Tsp)