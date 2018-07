Nach einem Badeunfall im Strandbad Jungfernheide ist ein 18-Jähriger an den Folgen gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Am Dienstag war der Jugendliche gegen 16 Uhr von einer Badeinsel im See ins Wasser gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Zwei Feuerwehrtaucher bargen den Jungen kurze Zeit darauf bewusstlos aus dem Wasser, er wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht.

Dort starb er nun, jetzt läuft ein Todesermittlungsverfahren. Erst im Juni starb eine Zwölfjährige an den Folgen eines Badeunfalls: Eine achtjährige Nichtschwimmerin hatte sich im Malchower See an ihr festgeklammert und sie so unter Wasser gezogen. (Tsp)