Am Freitagmorgen ist eine Frau in der Gervinussstraße in Charlottenburg nach einem Feuer verstorben. Die Feuerwehr war gegen zwei Uhr mit 30 Einsatzkräften am Brandort angerückt und konnte die Frau aus dem 3. Obergeschoss eines Wohnhauses zunächst bergen, teilt ein Feuerwehr-Sprecher mit. Vor Ort versuchten Notärzte die Frau noch zu reanimieren, doch das gelang nicht. (Tsp)

