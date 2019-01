Die Nerven der Berliner Autofahrer werden am Mittwoch hart auf die Probe gestellt: Gleich mehrmals hat es nahe der Rudolf-Wissell-Brücke in Charlottenburg gekracht. Um kurz nach sieben Uhr meldete die Verkehrsinformationszentrale via Twitter, die Stadtautobahn werde in Richtung Wedding in Höhe der Brücke wegen eines Unfalls mit mehreren Fahrzeugen komplett gesperrt.

Kaum waren wieder alle Fahrstreifen frei, meldeten die Verkehrsexperten gegen 10.45 Uhr dann den nächsten Krach: "Schwerer Unfall auf der A100 in Höhe Rudolf-Wissell-Brücke. In beiden Richtungen steht aktuell nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Autobahn könnte in Kürze komplett gesperrt werden."

Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren und auf der Stadtautobahn sowie der A111 mindestens eine dreiviertel Stunde mehr Zeit einzuplanen.

Mehr dazu in Kürze. (Tsp)

