Nach Angaben der Polizei wollte eine 75-jährige Autofahrerin am Freitagnachmittag von der Königin-Luise-Straße nach links in die Englerallee in Dahlem abbiegen. Dabei erfasste sie die 21-jährige Radfahrerin, die aus der Gegenrichtung kam. Die junge Frau erlitt Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Tsp)