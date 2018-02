Per Twitter berichtete die Bundespolizei am Mittwochmittag von einer verdächtigen Tasche am Berliner Ostbahnhof. Spezialkräfte untersuchten den Gegenstand und gaben daraufhin Entwarnung - der Gegenstand habe sich als ungefährlich erwiesen.

Der Fernbahnverkehr war kurzzeitig gesperrt und auch der S-Bahnverkehr war betroffen. Die S-Bahnen fuhren ohne Halt durch den Bahnhof durch.

Der Zugverkehr wird wieder aufgenommen, es kann noch zu Verspätungen kommen. (Tsp)