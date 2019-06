Eine 65-jährige Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Köpenick gestorben. Die Berliner Feuerwehr und die Polizei wurden in der Nacht vom Samstag auf Sonntag in die Alfred-Randt-Straße gerufen. Die Wohnung im 8. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte jedoch vollständig aus.

Während der Löscharbeiten wurde die 65-jährige Mieterin der Wohnung leblos aufgefunden. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Tsp)