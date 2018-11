Samstagabend ist in Kreuzberg eine Frau beraubt und verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Die 54-Jährige lief gegen 19 Uhr durch den Park am Gleisdreieck. Zwei Unbekannte kamen am Ausgang zur Möckernstraße in Höhe Hornstraße auf sie zu. Einer von ihnen versuchte der Frau ihre Umhängetasche von der Schulter zu reißen.

Als sie die Tasche festhielt, soll der Unbekannte der 54-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, sodass die Frau schließlich hinfiel. Der zweite Unbekannte trat ihr ins Gesicht und nahm die Umhängetasche sowie einen Einkaufsbeutel der Frau an sich. Die beiden Unbekannten flüchteten. Passanten riefen die Polizei und Rettungskräfte. Die 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)