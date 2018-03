Die Polizei Berlin sucht mit Bildern nach einem Tatverdächtigen. Er soll am 18. September 2017 mit drei maskierten und bewaffneten Räubern ein Wettbüro in der Osdorfer Straße in Lichterfelde überfallen haben. Der gesuchte Mann klopfte gegen 2.30 Uhr an die Eingangstür des Wettbüros und entfernte sich unmittelbar nach dem Öffnen der Tür. Seine drei mutmaßlichen Komplizen bekamen so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Täter erbeuteten bei dem Überfall Geld und flüchteten in Richtung Schwatlostraße.

Der Gesuchte soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 180 bis 185 cm groß sein. Er hat eine schlanke, sportliche Figur und dunkle Haare. Der Verdächtige trug zur Tatzeit einen Kinn- sowie Oberlippenbart und war mit einer roten Adidas-Sportjacke, einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Wollmütze bekleidet.

Die Kriminalpolizei fragt:



Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat zum Tatzeitpunkt Beobachtungen gemacht oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Direktion 4 in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-473130 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.