Ein 21-jähriger Mann hat am Sonntagabend in Marienfelde zunächst ein Paar rassistisch beleidigt und dann alarmierte Polizisten beschimpft und bespuckt. Gegen 23.10 Uhr spazierten zwei jeweils 51-jährige Passanten in der Waldsassener Straße an einem Wartehäuschen einer Bushaltestelle vorbei. Ihren Aussagen zufolge hielt sich in diesem der Mann auf, der zunächst das Pärchen rassistisch beleidigte und später noch Drohungen unbestimmt in die Umgebung gerufen haben soll.

Alarmierte Polizisten sprachen den Mann an und fragten ihn nach seiner Identität. Anstatt seinen Namen zu nennen oder einen Ausweis zu übergeben, beleidigte er die Einsatzkräfte und wurde zunehmend aggressiver. Um einer Eskalation vorzubeugen, fesselten die Beamten den alkoholisierten 21-Jährigen und durchsuchten ihn nach Ausweispapieren.

Zur Blutentnahme und Feststellung seiner Identität brachten ihn die Polizisten in eine Gefangenensammelstelle. Dort bespuckte er einen weiteren Polizisten. Der Staatsschutz ermittelt. (Tsp)