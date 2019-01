Bei einem Unfall am Freitagmittag in Moabit wurde eine 19-Jährige schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-Jähriger gegen 12.10 Uhr die rechte Fahrspur der Minna-Cauer-Straße in Richtung Invalidenstraße. Beim Rechtsabbiegen in die Invalidenstraße stieß er mit der 19-Jährigen zusammen, die in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Die Radfahrerin geriet hierbei mit ihrem Fahrrad unter den Lkw und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Alarmierte Rettungskräfte brachten die junge Frau mit Verletzungen am Bein zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste der Bereich teilweise rund drei Stunden gesperrt bleiben. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen. (Tsp)

