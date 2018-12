Ein 37-jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonntag in einer Bar in Neukölln schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll er mit einem Baseballschläger angegriffen worden sein. Er kam ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Ermittler hatte der 21-jährige Inhaber der Bar in der Karl-Marx-Straße den 37-Jährigen, der ein Stammgast des Lokals ist, zuvor gebeten, kurz darauf aufzupassen, und verließ die Bar. Gegen halb zwölf sollen zwei Männer die Bar betreten haben, einer von ihnen trug demnach einem Baseballschläger bei sich, mit dem er den 37-Jährigen auf den Kopf geschlagen haben soll. Der Angegriffene flüchtete.

Der Tatverdächtige soll laut Polizei zudem mit dem Baseballschläger mehrere Gegenstände beschädigt und Geld an sich genommen haben. Mit seinem Begleiter soll der mutmaßliche Angreifer in einem BMW davongefahren sein, der offenbar mit einem Fahrer vor der Tür gewartet hatte.

Im Zuge der Ermittlungen nahm die Polizei einen 44-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung vorläufig fest, der nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen in einer Gefangenensammelstelle wieder entlassen wurde. Sein BMW wurde beschlagnahmt.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Die Polizei machte am Sonntag keine Angaben dazu, ob sich die Personen kannten. Es handle sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren, sagte eine Sprecherin. (Tsp)