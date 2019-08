Die Ermittlungen der Mordkommission der Berliner Polizei führten am Donnerstagabend zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Der gegen 19.45 Uhr in seiner Wohnanschrift in Britz festgenommene 29-Jährige ist dringend verdächtig, den 36-jährigen Angegriffenen am 30. Juli 2019 in der Gutschmidtstraße mit Stichen schwer verletzt zu haben.

Die Ermittler brachten den Mann in ein Gewahrsam, wo er nach einer Vernehmung, der Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft später wieder entlassen wurde. Nach erneuter Bewertung der Sach- und Rechtslage konnte nicht mehr von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen werden, weshalb die Beamten eine Untersuchungshaft nicht für gerechtfertigt ansahen. (Tsp)