Am Montagabend ist im Berliner Ortsteil Französisch-Buchholz in einem Teilabschnitt der Panke eine Wasserleiche geborgen worden. Der 56-jährige Mann wurde nach Polizeiangaben an der Pasewalker Straße Höhe der Marienstraße entdeckt, in einem Staubecken der Panke.

Die Todesursache ist bislang unklar, die Obduktion beginnt am Dienstag. Ein Fremdverschulden könne aber bereits ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. (Tsp)