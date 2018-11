Bei einem Brand in einem Gartenhaus in der Straße 124 in Französisch-Buchholz ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr erreichte das Haus um 4:17 Uhr und konnte die Person nur noch tot bergen. Das Feuer konnte schnell kontrolliert werden, so ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Die Angehörigen wurden von einem Notarzt betreut. Zur Brandursache konnte die Berliner Feuerwehr sich nicht äußern.