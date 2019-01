Am Donnerstagabend ist in einer Bank in Reinickendorf eingebrochen worden. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes führt nun die Ermittlungen. Ein Zeuge alarmierte gegen 18 Uhr die Polizei in die Scharnweber Straße, nachdem er verdächtige Wahrnehmungen im Keller der Bankfiliale machte. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gelangten Unbekannte über einen Nebeneingang des Gebäudes in den Keller der Bank und brachen mehrere Schließfächer auf. Die Einbrecher flüchteten anschließend unerkannt. Ob die Täter mit Beute fliehen konnten, ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

