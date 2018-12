Am Montagmorgen wurde eine Fußgängerin in Berlin-Reinickendorf bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll die 59-Jährige gegen 7.10 Uhr die Fahrbahn der Provinzstraße an einer ampelgeregelten Furt überquert haben und wurde von dem 56-jährigen Fahrer eines VW erfasst. Durch den Zusammenstoß zog die Passantin sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Untersuchungen zum Unfallhergang dauern an und wurden durch den Verkehrsermittlungsdienst übernommen. Die Provinzstraße war während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme in Höhe des Unfallortes für den Fahrzeugverkehr bis 9.15 Uhr gesperrt. (Tsp)

