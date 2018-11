Samstagnachmittag hat in Schöneberg ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Ein 31-Jähriger fuhr gegen 17.30 mit seinem BMW auf der Bülowstraße in Richtung Nollendorfplatz, als er den 44-jährigen Fußgänger erfasste.

Dieser überquerte gerade die Bülowstraße an einer Fußgängerampel – wobei unklar ist, ob die Ampel zu dieser Zeit auf grün oder rot stand. Der 44-Jährige wurde zunächst von einem Notarzt am Unfallort behandelt und kam anschließend ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)