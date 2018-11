Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach zwei Männern, die am 28. September dieses Jahres ein Geschäft in Schöneberg überfielen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge verließ die 20-jährige Mitarbeiterin der Eisdiele in der Bayreuther Straße gegen 19.40 Uhr das Geschäft zum Hinterhof, um Müll zu entsorgen. Hier erwartete bereits einer der Gesuchten die junge Frau mit einem Messer in der Hand, hielt ihr die Augen zu, drängte sie zurück in den Laden, brachte sie zu Boden und stellte einen Fuß auf ihren Kopf. Der zweite Mann betrat in der Zwischenzeit ebenfalls das Geschäft. Anschließend durchsuchten sie den Laden sowie die Handtasche des Opfers, stahlen Geld und flüchteten in unbekannte Richtung. Glücklicherweise erlitt die junge Frau nur leichte Verletzungen, die medizinisch nicht versorgt werden mussten.

Einer der beiden mutmaßlichen Täter. Foto: Polizei

Oberbekleidung des zweiten Täters Foto: Polizei

Schuhe des zweiten mutmaßlichen Täters. Foto: Polizei

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die Abgebildeten und/oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsorten geben?

Wer hat zum Tatzeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4, Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-473133 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

(Tsp)