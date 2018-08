Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 59-Jähriger gegen 16.25 Uhr mit seinem Toyota im Riemenschneiderweg in Richtung Vorarlberger Damm unterwegs und erfasste in Höhe eines Lebensmitteldiscounters den 72-jährigen Senior, der mit seinem Fahrrad links vom Gehweg aus offenbar die Fahrbahn überqueren wollte. In der Folge des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer und erlitt Arm- und Kopfverletzungen. Rettungssanitäter brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 übernahm die Unfallbearbeitung.