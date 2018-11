In der Nacht zu Dienstag ereignete sich in Schöneberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Die Unfallverursacher flüchteten, ohne der Frau zu helfen, wie Zeugen der Polizei zufolge berichteten. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall um kurz nach Mitternacht an der Kreuzung Martin-Luther-Straße/Fritz-Elsas-Straße. Ein weißer Audi Q7 soll - wahrscheinlich bei Rot - in die Kreuzung gefahren sein und mit einem Mazda zusammengestoßen sein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda auf den Gehweg und gegen eine Wand geschleudert. Die Fahrerin des Mazdas wurde eingeklemmt.

Nach Zeugenaussagen seien aus dem Audi mehrere Personen ausgestiegen und geflüchtet. Rettungskräfte befreiten die Frau und brachten sie mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. svo