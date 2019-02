Gegen 17.30 Uhr wollte eine 77 Jahre alte Frau am Montagnachmittag die Pichelsdorfer Straße in Spandau überqueren und wurde von einem 48 Jahre alten Autofahrer erfasst. Rettungskräfte brachten die Fußgängerin mit dem Verdacht auf einen Hüftbruch in ein Krankenhaus.

