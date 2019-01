Gegen 15.50 Uhr wurde ein 37 Jahre alter Fußgänger auf einem Parkplatz in Hohentwielsteig in Berlin-Zehlendorf von einem dort rangierenden Gabelstapler erfasst, als der Fahrer rückwärts fuhr. Der Mann fiel zu Boden und verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Fahrer des Gabelstaplers blieb unverletzt.

