In Berlin-Müggelheim beleidigte ein 40 Jahre alter Mann am Montagabend zunächst eine 29-Jährige und ihren 21-jährigen Begleiter, wenig später einen 54 Jahre alten Busfahrer. Die Äußerungen sollen rassistisch und ausländerfeindlich gewesen sein. Der beschriebene Mann konnte von der alarmierten Polizei in der Nähe des Aufnahmeorts festgenommen werden, der Staatsschutz ermittelt.