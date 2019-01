Die Polizei hat gestern Mittag einen 32-jährigen Polen in seiner Wohnung in Waidmannslust am Zabel-Krüger-Damm festgenommen. Mehr als einhundert Beamte waren im Einsatz. Der Festnahme gingen monatelange, intensive Ermittlungen des Fachkommissariats beim Landeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft Berlin sowie polnischer Behörden voraus. Der festgenommene Pole wird dringend verdächtigt, sich am Telefon als falscher Polizeibeamter ausgegeben und so mit dem sogenannten Enkeltrick von seiner Berliner Wohnanschrift aus Anrufe nach Polen getätigt zu haben. In Zusammenarbeit mit den polnischen Polizeibehörden konnten in Polen zwischenzeitlich vier mutmaßliche Mittäter, die als sogenannte Abholer fungierten, bei Geldübergaben festgenommen werden. Auf entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft soll der 32-Jährige heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. (Tsp)

