Am Samstagmorgen wurden gegen 2.30 Uhr zwei Männer beobachtet, wie sie einen Mercedes-Stern von einem Fahrzeug in der Schwedenstraße abgebrochen hatten und anschließend in einem Wohnhaus verschwanden. Wie die Polizei mitteilt, konnten alarmierte Beamten die Wohnung in Wedding ausfindig machen und entdeckten bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung und der Durchsuchung des Innenhofes mehrere Kühlerfiguren und die Sitzbank eines U-Bahnwaggons. Die beiden 19 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, durften im Laufe der Nacht das Polizeigewahrsam aber wieder verlassen. (Tsp)

