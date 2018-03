Ein junger Mann mit Down-Syndrom wurde am Sonntagabend in Weißensee von einer Gruppe von sieben Personen überfallen, gewürgt und auf den Kopf geschlagen. Laut Mitteilung der Berliner Polizei überfiel die Gruppe den 19-Jährigen gegen 19 Uhr 45 auf dem Gehweg an der Berliner Allee Ecke Mahlerstraße.

Die Unbekannten raubten schließlich seinen Fotoapparat und flüchteten damit über die Tassostraße in Richtung Charlottenburger Straße. Mit einer Kopfplatzwunde musste der Überfallene in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Raubkommissariat übernahm die Ermittlungen. (Tsp)