In der Nacht zu Samstag verursachten unbekannte Täter eine Explosion in einer Bankfiliale in der Breiten Straße in Schmargendorf und zerstörten so einen Geldautomaten. Die Tat ereignete sich gegen 2.15 Uhr. Sie entnahmen die Geldkassetten und flohen mit einem dunklen Auto in Richtung Mecklenburgische Straße. Tsp