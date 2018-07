Zwei Männer haben am Montagnachmittag einen Supermarkt am Kurfürstendamm ausgeraubt und sind anschließend mit Fahrrädern geflüchtet. Nach Angaben der Polizei betraten die beiden maskierten Räuber die Filiale gegen 14.30 Uhr und bedrohten eine 49-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe. Einer der beiden öffnete die Supermarktkasse mit einem Messer und entnahm deren Inhalt sowie eine weitere Kassenschublade. Mit Fahrrädern flüchteten die Männer anschließend in unbekannte Richtung. Die Angestellte erlitt einen Schock und wurde in einer Klinik behandelt. (Tsp)