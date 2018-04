Am Montagmittag wurde ein Passant auf eine aus der Verankerung gerissene Gedenktafel in der Friedrichstraße aufmerksam und verständigte die Polizei. Mit der Gedenktafel wird an das Konzentrationslager "Gutschow-Keller" erinnert. Die Tafel wurde an ein Museum zurückgegeben. Am Nachmittag entdeckten Polizisten in der Johannistraße in Mitte mehrere Parkscheinautomaten, Laternen und Stromverteilerkästen, die mit der sogenannten Doppelsigrunen beschmiert waren, einem verbotenen Nazisymbol. Die Polizei leitete mehrere Strafermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.